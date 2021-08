Le secteur HoReCa accuse une pénurie de personnel

"Suite à la fermeture des cafés, des bars, des restaurants, et de la baisse d’activité dans l’hôtellerie, 627 travailleurs issus de l’HoReCa ont perdu leur emploi depuis le début de la crise en province de Luxembourg" rapporte le Forem dans un communiqué. 426 d’entre eux ont retrouvé un emploi en CDD ou en CDI, mais 201 personnes sont toujours activement recherchées par les restaurateurs qui accusent une pénurie de personnel.

C'est le cas de Charles Piette qui gère un hôtel-restaurant dans le village de Poix-Saint-Hubert.

Comme beaucoup de ses confrères, il est aujourd'hui obligé de réduire son activité et ce, malgré la demande de la clientèle. "Depuis que je vis dans ce métier, soit 45 ans, je n'ai connu une situation pareille. On est obligé de fermer l'établissement deux jours par semaine : les lundi et mardi".

De son côté, Amandine De Fauw, chargée de communication pour le Forem explique : "Que l'HoReCa ait besoin de main d'oeuvre, de personnel, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Par contre, le phénomène a été accentué avec la crise sanitaire. Le secteur a vraiment des difficultés à recruter du personnel qualifié". Il est vrai que les salles et cuisines se sont davantage vidées suite à la mise au chômage forcé et la réduction des salaires.

Pour répondre aux besoins les plus urgents, une journée de recrutement et de rencontres avec des employeurs/restaurateurs est programmée jeudi matin à Libramont.