Le secteur de la pub, bousculé par le passage du coronavirus

Vous avez eu l’impression, ces derniers mois, que les publicités avaient changé ? Dans leurs messages ? Leurs modes d’expression ? Nous aussi ! Et pas seulement parce qu’on y voit des personnes masquées, ou qui évitent les embrassades. La crise du coronavirus, le confinement ont eu un impact très fort sur le marketing. De quelle manière ? Nous avons interrogé des spécialistes du secteur

Comment communiquer sans passer pour un vautour, un profiteur de la crise?

Plus d’un annonceur s’est posé la question. De peur de mal faire, bon nombre de marques se sont mises en retrait. Remy Morthier, de chez Publimats, a vu tomber tout un pan de sa clientèle habituelle. "En avril, 50% de nos clients ont tout simplement arrêté de communiquer. Ce qui s’est traduit par une baisse de 80% de notre chiffre d’affaires". Son agence de com a enregistré un petit rebond au mois de mai, mais la situation reste difficile. "Communiquer ou pas, c’est bien sûr aussi une question de budget", poursuit l’entrepreneur montois. "Le marketing, c’est la première chose que l’on supprime s’il faut faire des économies ! Nous avons dans notre portefeuille de clients beaucoup de petites structures, qui attendent un retour immédiat sur leur investissement en pub. Si elles ferment, à cause du confinement, alors plus de retour possible, donc plus de publicité".