Le secteur culturel du Borinage livre la culture à domicile avec "Pizz'Arts"

Le secteur culturel montois se mobilise pour apporter la culture à domicile avec le projet "Pizz'Arts", alors que les centres culturels sont à l'arrêt dans le cadre des mesures de confinement décidées pour tenter de freiner la pandémie de coronavirus.

Ateliers, spectacles, expositions annulés? Qu'à cela ne tienne, les centres culturels du Borinage, de Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Quaregnon et Saint-Ghislain ont mis sur pied un projet de livraison de la culture à domicile dans le cadre du projet "Pizz 'Arts".

La Culture en boîte

Toutes les deux semaines, les habitants du Borinage auront désormais la possibilité de se faire livrer une "boîte à Culture", qu'ils auront réservée au préalable. Un contenu culturel différent sera proposé avec chaque nouvelle "boîte", en clin d'oeil notamment à la programmation annulée des centres culturels locaux.

Le contenu de ces "boîtes" fera également écho aux actions des bibliothèques, des associations culturelles et des artistes indépendants. L'outil s'adresse aux petits comme aux grands. "Pizz'Arts est un savant mélange de culture à consommer dans son fauteuil et de découvertes du patrimoine, des grands espaces du Borinage, sac à dos et carte en main", ont conclu les responsables du projet.