"Il a vraiment entraîné les Montagnards dans tous les pèlerinages possibles et inimaginables de la région pour prier pour le Pape", nous expliquait en 2016 Christine Lacroix, une habitante de Montignies-sur-Sambre, passionnée par l’histoire de sa commune. Quatre ans plus tard, le Pape a offert les reliques de saint Valentin aux Montagnards, en remerciement de leur soutien".

Pour comprendre, un petit saut dans l’histoire s’impose. Nous sommes en 1870. A l’époque, le Vatican est assiégé par le roi d’Italie. Le pape Pie IX se retrouve alors confiné dans la Cité. Il lance un appel à tous les chrétiens et leur demande de prier pour le Vatican. L’appel est particulièrement bien entendu à Montignies-sur-Sambre grâce au curé de l’époque, Léopold Chappuis.

Le saviez-vous ? Saint Valentin repose à Montignies-sur-Sambre - © Tous droits réservés

Depuis lors, les reliques sont conservées dans une châsse à Montignies-sur-Sambre. "A l’intérieur, une petite boîte avec des ossements de saint Valentin et une fiole de sang", poursuit Christine Lacroix. "Mais ça personne ne les a jamais vus, la châsse a été scellée à l’époque".

Plusieurs Valentin ont été canonisés. Celui de Montignies-sur-Sambre, c’est saint Valentin de Terni, un jeune prêtre de 18 ans qui mariait les soldats romains chrétiens en cachette. "A l’époque, ça leur était interdit par l’Empereur. Il voulait que les soldats restent célibataires pour qu’ils puissent plus facilement aller combattre", rappelle Christine Lacroix. Valentin a ensuite été emprisonné. La fille de son geôlier est tombée amoureuse de lui. Valentin l’a convertie, elle et son père, et la jeune fille aurait alors recouvré la vue.