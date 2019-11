Le sapin de Noël pour les Plaisirs d'Hiver a rejoint la Grand-Place de Bruxelles

Le sapin de Noël des plaisirs est arrivé sur la Grand-Place de Bruxelles ce jeudi matin, vers 6h. Le Nordmann de 22 mètres de haut et âgé d’une soixantaine d’années est offert à la Ville de Bruxelles par la commune de Stavelot.

"Après un convoi exceptionnel depuis la Haute Ardenne belge, le sapin est arrivé tôt ce matin sur la Grand-Place. Cette année, il mesure 22 mètres de haut et s’illuminera de mille feux le 29 novembre au milieu d’un son et lumière féerique concocté par magic monkey", explique Delphine Houba, Échevine du Tourisme et des Grands Événements de la Ville de Bruxelle dans un communiqué.