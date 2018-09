Le salaire de nos élus locaux est-il assez élevé?

A partir de ce mercredi, et pour deux jours, les listes pour les élections communales doivent être déposées en Wallonie. À Bruxelles, les listes doivent être déposées ce week-end. Mais qui peut bien vouloir être bourgmestre ou échevin ? Pourquoi ? Par conviction, ou par goût du pouvoir peut-être. Mais pas forcément par appât du gain. La charge de travail est lourde, la fonction est précaire, et le salaire n'est pas mirobolant.

Combien gagne, par exemple, un échevin d'une petite commune de Bruxelles ? Prenons Woluwe-Saint-Pierre. Moins de 50.000 habitants. Notre journaliste Aline Wavreille a rencontré l'échevin Christophe De Beukelaer. Il est aussi patron d'une petite société. "J'ai longuement réfléchi, mais j'ai été conquis par l'idée de vivre une ou une expérience toute différente et apprendre à connaître un nouveau monde. Je gère la petite enfance, les crèches, la jeunesse, les seniors, la santé, le handicap, l'égalité des chances, les affaires sociales en général et puis l'informatique." Son mandat, il y consacre donc un mi-temps environ plus tous les à-côtés. Son salaire de 2250 euros net par mois, sans avantages, lui semble mérité. "Quand je compare avec des amis qui sont dans le privé, ils gagnent nettement mieux leur vie que moi."

Ce salaire doit-il être augmenté ? C'est une question qui se pose souvent, selon Aurélie Thibault, chercheur à l'ULB. C'est même un enjeu majeur qui concerne particulièrement les bourgmestres. "Si on regarde tous les enjeux qui sont liés à cela, notamment la responsabilité pénale et le fait que les bourgmestres doivent être tout le temps disponible et sont en première ligne, cela mériterait de réfléchir à une revalorisation salariale. Idem pour les échevins, mais à nouveau ça dépend du portefeuille de compétences assumé."

Parce qu'il faut aussi que ces fonctions continuent à attirer, "au regard des responsabilités que cela incombe, au regard de l'incertitude liée à l'exercice d'un tel mandat puisque l'on n'a pas de stabilité d'emploi..."