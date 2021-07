Le Royal Yacht Club de Bruxelles devient un centre d’examen nautique agréé

La nouvelle réforme de la législation sur les bateaux de plaisance, entrée vigueur le 1er juillet, a été présentée vendredi au Brussels Royal Yacht Club (BRYC) en présence du ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo). Ce dernier a officiellement remis au BRYC sa reconnaissance comme l’un des 27 centres d’examen pratique agréés.

La réforme a vu le jour après une large consultation du secteur et une enquête publique, elle se veut plus simple, plus moderne et axée sur la sécurité, tant sur les voies navigables intérieures qu’en mer. En plus du test théorique, un nouvel examen pratique sera mis en place. Celui-ci pourra être passé dans les centres agréés. Le brevet unique est remplacé par deux brevets distincts, un pour les bateaux à moteur et un pour les bateaux à voile. Les permis délivrés avant le 1er juillet 2021 restent toutefois valables.

"Hisser la grande voile, larguer les amarres, porter secours à un homme à la mer ? Cela ne s’improvise pas. Je suis convaincu que le cadre légal adapté suite à une large consultation du secteur permettra à chacun de naviguer en toute liberté, tout en évitant des accidents voire en préservant des vies", a indiqué Georges Gilkinet.

Le Royal Yacht Club de Bruxelles est désormais l’un des 27 centres d’examen pratique reconnus. Durant sa visite, le ministre a eu droit à une démonstration de certaines des manœuvres qui sont désormais incluses dans l’examen pratique. Ensuite, il a lui-même pris le bateau pour naviguer brièvement sur les eaux du canal de Bruxelles.