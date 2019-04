Le Royal Excel Mouscron a obtenu sa licence pro

Le club de football du Royal Excel Mouscron s'est vu octroyer mercredi sa licence pro et évoluera donc en D1A la saison prochaine tout comme l'Antwerp, Saint-Trond, le Cercle Bruges et Ostende.

En fait, le parquet fédéral menait depuis un certain temps une enquête pour contrefaçon, utilisation et fraude via des sociétés étrangères afin de cacher que le club était sous le contrôle de l'agent de joueurs Pini Zahavi. Ce qui est interdit par le règlement fédéral. Mouscron était également soupçonné d'avoir soumis de faux documents à la Cour belge d'arbitrage du sport (CBAS) dans le cadre de la demande de licence la saison dernière. D'abord refusée, cette demande a quand même été obtenue en appel.

Le parquet fédéral a voulu vérifier si Mouscron est resté en D1 grâce à des manoeuvres irrégulières. D'autre part, Mouscron est soupçonné d'être financé illégalement par des sociétés off-shore. À la mi-novembre 2018, la justice a effectué des perquisitions auprès du club, de certains de ses directeurs, de la fédération (URBSFA) et de la CBAS. Après analyse, les enquêteurs et la CTIF (Cellule de traitement de l'information financière) ont déclaré que sur le compte du club figuraient des sommes d'argent considérables, qui ont été immédiatement transférées sur des comptes dans des paradis fiscaux.

Mouscron a été placé sous administration provisoire et un juge d'instruction de Bruxelles a saisi certains comptes. Cet argent ne pouvant pas être utilisé pour l'instant, la licence semblait en péril car la santé financière du club est l'une des conditions les plus importantes pour l'obtention de la licence. Finalement, Mouscron a quand même reçu de bonnes nouvelles mercredi. "La commission des licences a décidé d'accorder le précieux sésame au Royal Excel Mouscron pour la prochaine saison. Ce qui permettra au club de défendre ses couleurs au sein de l'élite pour la sixième année consécutive" peut-on lire sur le site du REM. "Cette décision nous permettra de préparer au mieux la prochaine saison", ajoute encore le club hennuyer.

L'Antwerp, Saint-Trond, le Cercle Bruges et Ostende ont obtenu leur licence belge ainsi que leur licence européenne.