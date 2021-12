Le rond-point Schuman sera transformé en place urbaine quasi sans voiture

Urban.brussels a octroyé le permis de bâtir pour le réaménagement complet du rond-point Schuman, au coeur du quartier européen de la capitale, ont annoncé vendredi les autorités régionales et fédérales compétentes, ainsi que la Ville de Bruxelles.

Après un parcours intense de plusieurs années, Bruxelles Mobilité a obtenu le permis de bâtir pour ses plans. Beliris réalisera les travaux dans les prochaines années.

Le maître d'ouvrage bruxellois Beliris prévoit le début des travaux à la fin de l'année 2022. Le projet a été inclus dans le plan de relance du gouvernement fédéral, grâce auquel il peut compter sur un financement européen de 21 millions d'euros.

La philosophie générale derrière le projet tient compte du caractère central de la place Schuman et utilise une conception en cercles concentriques. La nouvelle place urbaine aura la forme d'une cuvette et accueillera un auvent moderne en acier sous lequel pourront se retrouver visiteurs et habitants.

Une grande zone piétonne sera aménagée tout autour de la place, avec des bancs, des arbustes et près de 100 arbres. La zone de la Petite rue de la Loi sera également entièrement réaménagée. Le parc du Cinquantenaire sera ainsi relié à la place et il sera possible de rejoindre à pied les bâtiments du Conseil et de la Commission d'une manière agréable. La nouvelle place Schuman constituera ainsi l'entrée du parc du Cinquantenaire. Le trafic automobile sera limité entre l'avenue de Cortenbergh et la rue de la Loi. Une piste cyclable sûre de couleur ocre reliera ces deux axes.

La construction en acier au centre en bas de la place sera un miroir pour ceux qui y passent et se traduira ainsi en une nouvelle attraction dans la ville. Cette structure miroir sera surmontée d'un toit vert.