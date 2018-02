Le rôle de la femme dans les carnavals doit-il évoluer?

Les festivités carnavalesques démarrent un peu partout ce week-end de Binche à Stavelot, en passant par Malmedy. A Binche ou Stavelot, les femmes ne jouent pas des rôles de premier plan. Par contre à Malmedy, le costume de la Haguette peut être endossé aussi bien par un homme que par une femme.

La tradition doit-elle évoluer ? Qu'en pensent les femmes ? Les avis sont partagés, comme l'a démontré le reportage du JT: de nombreuses femmes de gilles à Binche sont formelles: leur fierté que leur homme/fils/père soit le plus beau gille possible, et il n'est pas question de revendiquer autre chose.

Et pourtant, l'an dernier, pour la première fois de l'histoire, une société féminine a défilé lors du Lundi gras. Mais l'accueil a été mitigé, c'est un euphémisme. En bousculant la tradition, les "Ladies" binchoises ne sont pas rendues très populaires. Elles ont même été vertement critiquées.

Pour Danielle Vanhiesbecq, leur porte-parole, les mentalités ne veulent pas évoluer à Binche, alors que certaines femmes voudraient prendre une part plus active dans leur folklore.

Le carnaval est-il donc une tradition mysogine? pas forcément. A Eupen ou La Calamine, les femmes jouent un rôle majeur lors des festivités. Au Cwarmé de Malmedy, le costume de la Haguette peut être endossé aussi bien par un homme que par une femme.

Fragile équilibre entre folklore et modernité, le carnaval reste ancré dans notre histoire commune mais il tolère difficilement la critique ...surtout quand il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.