Le Roi offre un chaperon rouge à Charleroi pour la fête nationale

El niño est perché sur son élévateur à 15 mètres du sol. Pull à capuche et casquette, il termine les derniers détails de son œuvre. "Vous êtes artiste, vous ?… Parce qu’alors vous devez savoir qu’on n’est jamais content. Il y a toujours pleins de détails qui nous chiffonnent. D’autant plus que j’ai dû faire vite. C’est d’ailleurs mon record. Une semaine pour faire cette œuvre de 34 mètres de haut." C’est un commanditaire inhabituel qui a commandé la fresque. Le couple royal, lui-même. Une idée du palais qui vient enrichir la fête nationale morose, en berne à cause du coronavirus. Plusieurs fresques sont d'ailleurs peintes ces jours-ci dans différentes villes.

La fresque carolo est installée sur la tour des finances de Charleroi. Elle montre le chaperon rouge et le loup dans le style de vieux dessins animés emprunt des dessins à la Tex Avery. "Je voulais quelque chose qui parle à tout le monde. C’est une histoire que les petits et les grands connaissent." Pourquoi pleut-il sur les deux personnages. "En fait, non ! Il pleut uniquement sur le loup qui porte un chapeau pour protéger le chaperon rouge." Pour une fois, le loup est du bon côté ? "Ou alors le chaperon rouge est du mauvais… qui sait ?" Chacun y verra ce qu’il voudra. Et l’endroit est bien choisi. La tour des finances est un des points d’entrée vers le centre-ville. La gare est de l’autre côté de la Sambre, en face.

L’œuvre restera mais le bâtiment va disparaître

La fresque a une espérance de vie de deux ans environ. Puisque la tour des finances est vouée à disparaître dans les aménagements du quartier. "C’est ça qui est fou. L’œuvre restera mais le bâtiment va tomber." El Niño remonte dans son élévateur. Pour terminer son travail "à la frontière entre le dessin et le sport. Parce que je dois parfois peindre avec une perche à 4-5 mètres de moi." Les derniers détails seront terminés à temps (quoi qu’en dise l’artiste). À temps pour la fête nationale ce mardi.