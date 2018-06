Le Roeulx : y a-t-il une opposition pour contrer Benoit Friart?

Benoit Friart, le bourgmestre du Roeulx a-t-il vraiment quelque chose à craindre de ces élections qui approchent? Avec 70% des votes en 2012, sa liste Intérêts Communaux (IC) semble en droite ligne pour remporter à nouveau le scrutin. Une liste composée principalement de militants MR et CDH. Benoit Friart défend d'ailleurs son bilan. "Une mandature tournée sur le sport. Nous avons mis en place trois agora spaces, bientôt un quatrième, un hall omnisport, etc. Ensuite on voudrait s'attaquer à la culture. On a une grande salle dans le centre culturel qu’on va rénover. On refera aussi les trottoirs en créant des accès pour les personnes à mobilité réduite. Et puis on s'attaquera au cadre de vie, le fleurissement de la commune, la propreté."

Dans l'opposition, la liste Alternative n'a pas encore de liste électorale précise mais Géry Bombart parle d'un programme tourné vers le social. "Il faudrait agrandir la maison de retraite. Ca permettrait aussi de créer de l’emploi public. Et là on n'est pas d'accord avec le bourgmestre. Regardez le service des techniciennes de surface de la ville. Il a été privatisé et elles ont toutes été virées et remplacées." Géry Bombart veut aussi proposer une baisse de l'impôt sur les personnes physiques. "Passer de 8,5% à 7,7% ce serait possible puisque les finances sont bonnes. Les citoyens ont fait des efforts. Il faut les récompenser." La Liste Alternative a ses arguments mais lors des dernières élections, elle n'arrivait, en score, qu'à la cheville de la liste IC.

Reste une inconnue. Va t-il y avoir une liste Ecolo? Rien n'est encore certain. Ca négocie et ça cherche encore ses candidats. Pas de quoi, pour le moment, opposer un groupe solide face au bourgmestre.