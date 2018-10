Le Roeulx: Benoit Friart rempile sans contestation possible

Avec 68,21% des voix, et 15 sièges sur 19, il paraissait difficile de faire mieux au Roeulx pour Benoit Friart et sa liste Intérêts Communaux. Et pourtant, le groupe a encore progressé d'un poil à 68,73%

Deuxième, Alternative avec 19,45% et ECOLO affiche 11,81% se partagent les 4 sièges restants: 3 pour Alternative et 1 pour Ecolo.

En ce qui concerne les voix de préférence, Benoit Friart semble toujours aussi populaire avec 1836 voix, loin devant Ronny Tournay (750).

A signaler que bien que dernier de liste, l'ancien bourgmestre communiste Marcel Couteau, âgé de 85 ans, a une nouvelle fois été réélu en tant que conseiller grâce à ses 300 voix, qui en font le premier score de la liste Alternative.