Le retour à Mons d'un char Sherman, 75 ans après la libération de la ville

L'opération d'installation n'est pas passée inaperçue ce mercredi matin à Mons. Sur le boulevard Dolez, en face du Mons Memorial Museum, un char Sherman M4A1 a été installé à l'aide d'une grue sur un socle de pierre. Un retour pour ce blindé, 75 ans après son entrée à Mons, au début du mois de septembre 1944. Le char appartenanit en effet au 32nd Armored regiment de la 3rd Armored Division de l'armée des Etats-Unis. Mons a d'ailleurs été la première ville belge libérée par l'armée américaine. Le véhicule récemment restauré en Allemagne restera la propriété de l'armée US mais il est mis à la disposition de Mons pour une longue durée. En d'autres termes, il s'agit d'une installation permanente qui complète les collections du MMM et qui invite le public à découvrir l'ensemble.

Symbole de guerre et de paix

De nombreuses personnes ont assisté à l'installation du Sherman devant le MMM - © RTBF

Parmi les passants qui ont assisté à l'installation du Sherman, certains s'étonnaient du choix d'installer un engin militaire dans l'espace public. Pour d'autres, c'est au contraire un rappel constant de ce que furent les années de guerre, de la chance de vivre en paix depuis 75 ans et de la joie qui éclata lors de la libération. Ce char a d'ailleurs été baptisé "In the mood", en référence à l'air célèbre de Glenn Miller.