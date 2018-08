Le "réseau social des voisins" Hoplr vise le million d'utilisateurs d'ici la fin 2018

Si vous habitez la capitale, vous avez peut-être reçu dans votre boîte aux lettres un document avec un code et la délimitation de votre quartier. Il s’agit d’une invitation à télécharger un réseau social qui vise à favoriser les rencontres entre voisins.

Nous avons rencontré les premiers utilisateurs de l’application (Hoplr) dans un quartier à Ixelles.

Depuis deux mois, 133 voisins du quartier universitaire, près de l’ULB, se sont inscrits sur l’application. Un fil de commentaires où les voisins encore inconnus échangent leurs avis sur le quartier. Très vite, des propositions de rencontre émergent. Thierry est l’un des utilisateurs. "On s’est retrouvé à cinq personnes du quartier. On a effectivement pu échanger des impressions sur le quartier, des envies. J’ai pu personnellement me rendre compte de la diversité des personnes qui peuvent être présentes dans un petit quartier."

Dans cette diversité, il rencontre Laurence, fraîchement débarquée dans le quartier. Les deux voisins se lient d’amitié. "On s’est retrouvé, on a commencé à discuter et on s’est aperçu qu’on avait aussi pas mal de choses en commun, à savoir le cinéma. Donc on a commencé à parler de cinéma et de jazz, entre autres. Et moi, je suis partie en vacances mi-juillet et c’était l’opportunité, comme Thierry n’habitait pas très loin, de lui demander s’il pouvait venir arroser mes plantes, par exemple."

L’utilisateur n’a rien à payer, pas de publicité, ce sont les communes qui sont les clientes et peuvent, via l’application, communiquer. "On va retrouver toute une série de tendances par rapport à ces quartiers, par exemple signaler une coupure de courant, des travaux qui vont engendrer des perturbations, le passage des poubelles qui ne se fera pas à la date prévue ou ce genre d’informations qui sont purement locales", explique Gaëlle Poncelet, chargée du développement francophone.

L’objectif, à terme, est de faire participer activement le citoyen à sa commune et son quartier. Pour le moment, plus de 100.000 voisins sont déjà inscrits en Belgique et aux Pays-Bas. La start-up vise le million d’ici la fin de l’année 2018.