Le remplacement des terrains de sport en caoutchouc se poursuit en Région bruxelloise

Cette fois, c’est la commune de Woluwe-Saint-Pierre qui annonce le démarrage des travaux. Deux terrains de sport synthétiques (terrain de football "Les Venelles", rue de Kelle, et le terrain de hockey de Sportcity, avenue des Grands Prés) verront les petites billes de caoutchouc qui les composent, remplacées par un autre revêtement jugé plus sûr pour la santé et l’environnement. Le chantier devrait durer tout l’été et se terminer avant la reprise des entraînements en septembre prochain. La commune de Woluwe-Saint-Pierre y consacrera, près de 800.000 euros, partiellement subsidiés par la région.

Plusieurs terrains de sport sont ou seront bientôt assainis

Un an et demi plus tard, où en est-on ? Au cabinet de Bernard Clerfayt, secrétaire d’État en charge des pouvoirs locaux, on nous confirme que sur les vingt-trois projets rentrés (ils concernent au total 36 terrains de sport), trois seulement ont abouti (ceux d’Ixelles, Jette et Woluwe-Saint-Pierre). Les dossiers de deux autres communes (Watermael-Boitsfort et Woluwe-Saint-Lambert) sont en cours. Quant aux autres communes, elles ont jusqu’au 31 décembre pour finaliser leur dossier. Toutes le feront-elles ? Ce n’est pas sûr. Certaines travaillent sur fonds propres et ne solliciteront peut-être pas l’aide de la région. D’autres se sont peut-être senties rassurées par de nouveaux arguments qui nuancent la nocivité des billes de caoutchouc. Pourtant Bernard Clerfayt, le reconnaît : Aucune étude n’a finalement été menée à Bruxelles. La région wallonne, de son côté, en a bien commandé une. Celle-ci aurait conclu à un risque quasi inexistant pour la santé humaine. Le risque pour l’environnement serait, lui, bien plus réel.