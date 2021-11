Le relatif succès du chèque pandémie

Votre commune vous a peut-être accordé un chèque pandémie d’une valeur de 20 euros à dépenser dans les commerces de proximité. L’objectif était double : donner un tout petit coup de pouce aux citoyens après 1 an de crise Covid mais aussi et surtout, relancer le commerce local. A l’approche de l’échéance de ce chèque (31 décembre 2021), on se demande s’il a connu succès ou pas ?

Plus de 50% des chèques dépensés

La plupart des services communaux contactés disent la même chose : ce chèque fonctionne. D’après les chiffres plus de 50% de ces chèques pandémie ont été dépensés. Ça veut aussi dire que 4 chèques sur 10 sont restés dans le tiroir.

Ce sont en fait les premiers mois qui ont très bien fonctionné. Dès la réception, de nombreux citoyens se sont précipités dans les commerces locaux pour le dépenser. Mais depuis, c’est un peu le calme plat. Les commerçants espèrent que ces chèques seront utilisés lors des fêtes de fin d’année.

Si j’ai perdu mon chèque ?

Impossible de remettre la main sur votre chèque pandémie ? Pas de panique. Ce chèque fonctionne grâce à un QR code. Il est très facile pour les services communaux de vérifier si vous l’avez activé ou pas. Si vous n’avez en revanche jamais entendu parler de ce système de solidarité, c’est que votre commune ne l’a pas activé. A Mons et à Tournai par exemple, les collèges communaux ont décidé d’aider directement financièrement les secteurs en difficulté.

Que devient le chèque périmé ?

Dans l’ensemble, les associations de commerçants sont très contentes de ce chèque pandémie. Il permet de voir arriver une nouvelle clientèle. Il permet aussi de mieux traverser la crise. Mais une question les préoccupe : que deviendra l’argent non dépensé par les citoyens ? Prenons l’exemple de La Louvière : 20 euros par citoyen représentent un budget de 1.608.400 euros. Plus de 920.000 euros ont été déjà dépensés. Que deviendront les 700.000 euros restant ? Il est fort probable seul l’argent dépensé par le citoyen soit alloué aux commerçants. Le même principe est appliqué dans de nombreuses communes.