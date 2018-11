Le recomptage des votes pour la ville de Wavre se déroule en ce moment

Ce processus rare se déroule dans les bureaux du SPW, à Namur. Ce sont donc des fonctionnaires wallons qui s’attellent en ce moment à recompter minutieusement les bulletins wavriens sous la surveillance du gouverneur de la province du Brabant-Wallon. et de témoins issus des différents partis.

Près de 4000 bulletins vont être recomptés - © Tous droits réservés Ce sont des fonctionnaires du SPW qui recomptent les voix - © Tous droits réservés Des témoins des différents partis assistent aux recomptage - © Tous droits réservés

Un contexte propice aux erreurs?

Au total, 3995 bulletins devront être à nouveau scrutés à la loupe. C'est bien moins que le total de 21.711 bulletins pour la ville de Wavre. Il s'agit en réalité juste des votes issus des bureaux de vote 7 et 8 qui ont été impactés par une coupure de courant générant la perte de données stockées sur des clés USB.

Si le vote a eu lieu sur support papier dans toute la Wallonie, le comptage était quant à lui informatisé. C'est donc lors du dépouillement que le bug était survenu, retardant largement l'annonce des résultats. Les assesseurs ont même dû être remplacés tard dans la soirée par du personnel communal.

Qu'est-ce que cela va changer?

Au final, dans la nuit du 14 au 15 octobre, la liste libérale n’avait conservé sa majorité absolue qu’avec six voix d’avance. Mais, le chef de file de la liste CH+ qui a demandé le recomptage s’interroge. Et si des erreurs avaient été commises dans ce contexte chaotique ? Et si finalement le dernier siège attribué aux libéraux n’aurait pas dû revenir à quelqu’un d’autre ?

C'est dans ce questionnement que réside l'enjeu de ce nouveau comptage des bulletins de vote wavriens. À l'issue du processus, les libéraux pourraient perdre leur majorité absolue après le recomptage. Si ce n’est pas le cas, il y aura sans doute à Wavre un peu d’agitation dans les prochains jours mais cela ne devrait pas changer radicalement les choses. La bourgmestre a annoncé qu’elle comptait de toute façon ouvrir sa majorité. Bien sûr, si les libéraux n’ont plus la majorité absolue, ils devront forcément faire des concessions plus importantes à l’égard de leur futur partenaire.

Autre option : les listes d’opposition pourraient s’allier pour éjecter le MR du pouvoir. Mais ils ont jusqu’à présent exclu cette hypothèse, considérant qu’une majorité de 16 sièges sur 31 était trop fragile.