Le RAVeL du plateau de Herve aménagé sur 26 kilomètres pour 5,77 millions d'euros

Le Service public de Wallonie a engagé ces quatre dernières années quelque 5,77 millions d'euros afin d'aménager 26 kilomètres de RAVeL sur la ligne 38 entre Melen et Plombières. Les travaux, débutés en 2015 du côté de Plombières, s'achèveront en 2020 sur la même commune, a annoncé samedi le SPW.

Deux dossiers distincts ont été initiés afin de prolonger d'une part le RAVeL à Hombourg (Plombières) et d'autre part d'aménager sur 20,5 kilomètres le tracé du RAVeL afin de faire cohabiter les différents usagers. Cet important chantier, toujours en cours, propose une bande de 2,5 mètres de large en asphalte et une deuxième bande, de 1,5 à 2,5 mètres selon les endroits, de revêtement souple.

Le projet initial prévoyait une couche de bitume sur toute la largeur du RAVeL mais plusieurs groupements locaux, composés de joggeurs, VTTistes, cavaliers... étaient montés au créneau afin d'éviter le tout au tarmac. Une solution alternative, aujourd'hui réalisée, avait alors été proposée par le SPW et les communes concernées.

La prolongation du RAVeL sur un total de 3 kilomètres à Hombourg a nécessité trois ans de travaux et un budget de près de 1,2 million d'euros, en ce compris la réfection d'un mur de soutènement de l'ancien tunnel de Laschet.

Quatre phases de travaux

Les aménagements entre Melen et Plombières seront réalisés en quatre phases, la plus importante de 9,5 kilomètres, entre Aubel et Plombières étant programmée pour 2020. Cette ultime phase, estimée à 1,8 million d'euros, sera financée à hauteur de 1,3 million par le volet "mobilité douce" du Plan Wallon d'Investissement et de 500.000 euros par les fonds wallons et européens du programme Interreg V-A de l'Euregio Meuse-Rhin (projet "XBMob").

Tous les aménagements entre Melen et Thimister sont désormais réalité, soit un total de 9 kilomètres. Le chantier entre Thimister-Clermont et Aubel (4,5 kilomètres) vient quant à lui de débuter.

A cette série d'aménagement s'ajoutent, sur les territoires de Liège et Chaudfontaine la réalisation de deux passerelles, l'une sur la N30 à Chênée (51 mètres) et une seconde sur la Vesdre à Vaux-sous-Chèvremont (103 mètres). Près d'un kilomètre de RAVeL, le long de la ligne TGV, a également été aménagé. Coût de l'opération: 1,93 million à charge du SPW.