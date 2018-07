Le Raid Mosan est annulé suite au retrait d'un bateau-accompagnateur

Chaque année depuis 30 ans, le Raid Mosan permet à des jeunes entre 10 et 15 ans d'hisser les voiles et fendre les eaux. Mais le voyage cette année a tourné court. Faute de bénévoles pour les encadrer, une dizaine de jeunes ne pourront pas participer à l'édition 2018.

Le Raid Mosan, c’est avant tout un défi sportif : descendre la Meuse durant cinq jours, à bord d’un petit voilier. Mais aussi un projet humanitaire : soutenir une association qui scolarise des enfants atteints de troubles mentaux.

Le responsable a appris il y a quelques heures qu’un des bateaux chargés de la sécurité se retirait de l’aventure. "Le Raid Mosan a été annulé car nous avons un problème de bateau-accompagnateur. En termes de sécurité, nous nous permettons aucune concession. Et un changement de bateau nécessiterait de nouvelles autorisations, explique Charles-Edouard Poncelet, président de l'asbl Raid for kids qui organise le raid. Habituellement, on accompagne les petits voiliers – appelés "Spirou" - de bateaux semi-rigides et d’un bateau plus gros. L’ensemble de cette flotte nous permet de passer les écluses. Mais là, il nous manque une pièce du puzzle."

Cette année, le sponsoring du Raid Mosan a permis de récolter 10.000 euros, qui sont reversés à l'asbl Romeo.

Une solution alternative a malgré tout été trouvée avec les sponsors. Ils seront affichés sur un bateau qui va participer au championnat du monde de voiliers J/111, à Breskens aux Pays-Bas, du 18 au 24 août.