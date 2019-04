Le quotidien d'un pharmacien ambulant

À ses débuts, il y a huit ans, Björn Steegen exerçait dans une pharmacie, en poste fixe, avant de devenir le gérant d'une officine franchisée. Mais cette routine l'ennuie, et le pousse à se lancer à son compte. Une situation non sans difficultés, que ce pharmacien dit gérer la plupart du temps. "Il y a des fois où les propriétaires expliquent en quelques minutes toutes les bases de leur boutique. Alors après, c'est à moi d'ouvrir tous les tiroirs pour savoir où sont rangés tous les médicaments. Parfois c'est chaud !", avoue-t-il.

Un rôle d'observation et de conseil

Mais selon lui, l'adaptation est parfois plus difficile pour les clients. Les personnes âgées en tête. Souvent habituées depuis de nombreuses années à un pharmacien et ses conseils, il arrive à Björn de lutter pour gagner la confiance de cette clientèle. "La plupart du temps, quand on discute avec les gens, et qu'ils comprennent qu'ils ont affaire à un professionnel comme leur pharmacien habituel, les choses s'arrangent", explique-t-il.