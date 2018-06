Le public invité à proposer des noms de rues pour le site de Tour et Taxis

Le public est invité à soumettre, jusqu'au 25 juin prochain, des propositions de noms de rue pour le site bruxellois de Tour et Taxis, appelé à subir une importante métamorphose au cours des prochaines années.

Cette possibilité offerte via un concours organisé sur le site web www.tour-taxis.com constitue une première en Belgique, si l'on en croit l'échevin de l'Urbanisme de la Ville de Bruxelles Geoffroy Coomans de Brachène (MR). L'initiative est organisée par le développeur immobilier Extensa, en collaboration avec l'échevin Coomans de Brachène.

Les propositions devront avoir un lien avec l'histoire du site de Tour et Taxis, rendre hommage à des héros pour le quartier ou faire référence aux us et coutumes à et autour de ce site, à Bruxelles ou en Belgique.

Un jury, composé de collaborateurs d'Extensa et de parties externes, sélectionnera les noms de rue retenus. Ceux-ci seront connus le 2 juillet au moyen d'un communiqué de presse.

Un nouveau chapitre

Autrefois, Tour & Taxis était une plateforme multimodale (acheminement par eau, terre et voie ferrée) et la Gare Maritime était la plus grande gare de marchandises d'Europe. Plus de cent ans après avoir émergé de terre, ce quartier entame un nouveau chapitre de son développement. Les travaux de rénovation de l'Hôtel de la Poste et la Gare Maritime sont en cours.

Le site proposera une variété de logements pour toutes les générations (studios, appartements, appartements-services ainsi qu'une maison de repos), des équipements collectifs, des espaces de travail, des commerces et des espaces de loisirs.

Le parc de 9 ha est quant à lui au cœur de la future promenade verte qui reliera Laeken au centre-ville. Le site accueille par ailleurs déjà des potagers urbains et d'autres initiatives du quartier telles que ParckFarm.