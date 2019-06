Le PTB n'exclut pas de monter dans le futur gouvernement bruxellois, mais…

Après avoir reçu les deux négociateurs de Défi, hier, Laurette Onkelinx et Rudi Vervoort recevaient ce matin les représentants du PTB. A leur arrivée, Dirk De Block, David Pestieau et la tête de liste bruxelloise Françoise De Smedt ont rappelé qu’ils avaient reçu un mandat fort de l’électeur, partout en Belgique mais à Bruxelles en particulier. Seraient-ils prêts à monter dans le prochain gouvernement bruxellois ? C’est à voir ! Comment les thèmes chers au PTB seront-ils traités par la future majorité? David Pestieau a rappelé en tout cas qu’ils ne gouverneraient pas avec les libéraux, a fortiori s’ils n’étaient pas associés à la discussion côté flamand. "Nous sommes un seul parti, donc pas question d’être dans la majorité côté francophone et dans l’opposition côté néerlandophone". Nous sommes ouverts à la discussion, ont-ils rappelé, mais bien sûr pas à n’importe quel prix. Une nuance de taille car si la prudence est normale à ce stade des discussions, au PTB, elle a déjà montré ses limites.

Ce matin, autour de la table, les socialistes avaient forcément encore en tête les négociations laborieuses de l’automne dernier. Des négociations qui avaient permis de douter de la réelle envie du PTB d’entrer dans les majorités communales, à Molenbeek, notamment. "On verra maintenant si, au niveau régional, c’est pareil ou pas ! ", déclarait en début de matinée, Laurette Onkelinx.

De son côté, le ministre-président sortant, Rudi Vervoort a indiqué que sa formation avait "l'envie d'aller avec ceux qui sont prêts à avancer vers un objectif de ville plus solidaire". Mais il a ajouté que le PTB n'était pas un partenaire tout à fait comme les autres! R. Vervoort a par ailleurs rappelé qu'à Bruxelles, il fallait trouver un accord, "au minimum à six partis" francophones et néerlandophones, une allusion à la nécessité, pour chacun de mettre de l'eau dans son vin.