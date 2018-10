Le PS et le PTB de Charleroi mettent fin aux négociations: aucune coalition

Constat d'échec dans les négociations à Charleroi entre le PS de Paul Magnette et le PTB de Sofie Merckx. Pour le PTB, il n'y a pas de vraie marge de manoeuvre, et aucune volonté réelle du PS de changer de cap politique. "Nous avons eu un peu l'impression d'être invité pour la forme. Il n'y avait pas de climat de confiance et Monsieur Magnette, qui répète que le PTB doit prendre ses responsabilités, n'a pas à dire à notre parti ce qu'il doit faire", nous a déclaré Sofie Merckx à la sortie de la réunion.

De son côté, le bourgmestre de Charleroi doit constater l'échec des discussions. "Il n'y avait pas de volonté d'ouvrir de vraies négociations. On tournait autour du pot sans arrêt", a déclaré Paul Magnette. "Et donc, à un moment donné, il faut bien constater qu'il est manifeste que le PTB n'a aucune envie de prendre des responsabilités dans l'exécutif communal à Charleroi", poursuit-il. Pour Paul Magnette, ce n'était pas une invitation pour la forme. Mais il estime qu'il n'a pas reçu les réponses aux questions notamment sur le financement des propositions du PTB, comme la gratuité des transports en commun par exemple. Le bourgmestre de Charleroi reverra le partenaire Ecolo lundi après-midi. En cas d'accord, ils décideront ensemble s'ils ouvrent la majorité à un 3ème partenaire.

