Le projet du "Trident light" est gelé, au sud de Charleroi

Qu’on en commun Michel Daerden, Michel Lebrun, Michel Forêt, Philippe Henry ou encore Carlo Di Antonio ? Et bien tous les cinq ont été ministres wallons en charge de l’aménagement du territoire et tous les cinq se sont cassés les dents sur le dossier du contournement Sud de Charleroi. Le remplaçant de Carlo Di Antonio dont le nom devrait être connu vendredi ne se frottera pas à ce dossier.

Hier, la majorité PS-MR-Ecolo qui formera dans quelques jours le nouveau gouvernement wallon a présenté sa déclaration de politique générale 2019-2024. Dans celle-ci, on peut lire que le futur gouvernement n’entamera pas l’étude et ne réalisera pas de nouvelles voiries et d’extensions de voiries. Pendant cinq ans, donc le projet du trident light qui vise à trouver une solution à la saturation de la nationale 5 entre Couillet et Bertransart sera gelé. Le dossier est vieux de plus de 40 ans. Les nombreux comités des quartiers concernés qui s’opposent depuis des dizaines d’années à ce projet autoroutier obtiennent donc un sursis d’au moins cinq ans. Le futur gouvernement visera au développement de solution de mobilité douce et collective. Et dans ce cadre, on pense évidemment au futur bus à haut niveau de service, le BHNS, qui devrait offrir une partie de solution sur la nationale 5 entre Loverval et Charleroi.