Le projet du téléphérique à Namur devient de plus en concret

C'était à prévoir : la Ville de Namur a donné un avis favorable pour le téléphérique, un avis positif émanant du collège communal.

Certes, ce n'est qu'un avis, mais cela fait partie de la procédure d'obtention du permis d'urbanisme.

C'est donc un "oui" mais assorti de deux conditions : Namur demande une meilleure intégration dans le paysage de la station d'arrivée, place Maurice Servais ; et des horaires plus adaptés aux heures scolaires et de bureaux.

C'est la Région wallonne qui va maintenant devoir trancher. Elle doit rendre son avis pour le 20 mai.