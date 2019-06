Le projet de Tour-Hotel à Wavre enterré par le promoteur

Fin mai, les autorités communales wavriennes refusaient de délivrer le permis au promoteur. Ce dernier s'était contenté de se dire étonné face à ce qu'il considérait comme une volte-face de la ville. Il disait aussi se laisser quelques jours de réflexion avant de voir quelles suites il allait donner au dossier. Aujourd'hui, il l'annonce: il n'introduira pas de recours pour tenter de décrocher le précieux document.

Michel Dothey, vous étiez derrière le projet de tour-hôtel à Wavre sur le site de l'ancienne vinaigrerie l’Étoile en bordure de l'autoroute E411. Vous jetez l'éponge ?

"Oui. Nous avons analysé les chances de voir notre éventuel recours aboutir. Vu le contexte, elles sont maigres. Le ministre change, la nouvelle fonctionnaire déléguée du Brabant wallon a remis un avis négatif. Nos chances sont trop réduites pour encore croire à la possibilité de concrétiser ce projet. Donc aujourd'hui, on se tourne vers la commune pour savoir ce qu'on peut faire ou ne pas faire sur notre terrain."

Ni obstiné, ni résigné

"Nous sommes ouverts à toutes les suggestions. Nous avions élaboré ce projet de tour hôtel, à l’origine en 2012-2013 avec le bourgmestre de l'époque, Charles Michel. On travaillait en concertation avec la commune. Manifestement, les temps changent, le vent tourne. Notre projet n'a plus le soutien de la commune. Nous actons. Mais logiquement, nous nous tournons vers les autorités communales pour savoir ce qu'elles attendent aujourd'hui de nous. Qu'elles nous décrivent clairement leurs consignes car cette inconstance nous a déjà coûté très cher. Nous avons déjà engagé de nombreux fonds extrêmement importants dans ce projet, pour rien."

Repartir d'une page blanche, avec des balises stables

"Ce complexe hôtelier avait été imaginé en concertation avec la commune, l'urbanisme de l'époque. Les acteurs ont changé, les décisions aussi. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est de la stabilité. Qu'on nous dise "Vous pouvez faire ci ou ça", mais ne plus changer d'avis. Il faut un certain temps pour monter ce type de dossier. Or, si lors de la prochaine législature, il y a d'autres élus qui pensent autre chose et qui nous disent que ce qu'on a imaginé n'est plus valable, je ne vois pas comment il sera encore possible de réaliser des investissements."