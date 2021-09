Le projet de réforme 4.0 de la Zone de Secours Luxembourg a été adopté, et s’articule autour de trois axes

Le projet de réforme 4.0 de la Zone de Secours Luxembourg a été adopté. La réforme s’articule sur trois axes : le charroi, les postes et le personnel. On va rationnaliser le nombre de véhicules au profit d’engins plus polyvalents et engager plus de 80 pompiers professionnels d’ici à la fin 2024. Cette réforme prévoit aussi la création d’un 17ème poste (poste principal à Libramont), là où se situait la protection civile. Un endroit idéal comme le précise le commandant Stéphane Thiry :

"Libramont est central dans la province, à proximité d’axes importants, et donc le défi de demain est d’intégrer Libramont dans le mariage des postes qui l’entourent. Et c’est la configuration de ces postes qui rendra le territoire plus sécurisé."

Sur la trentaine de communes présentes, une seule, Bouillon a voté contre. Le poste de Bouillon va en fait changer de catégorie, il va passer de poste de base à poste de premiers secours. Pour la commune, c’est une régression. Majorité comme minorité ne peuvent l’accepter. Quant aux communes de Tellin, Wellin et Daverdisse, elles ont demandé qu’on étudie la possibilité de construire une nouvelle caserne à Wellin, pour diminuer les délais d’intervention dans la région. Benoît Closson, bourgmestre de Wellin :

"Avec les communes de Wellin et de Daverdisse, nous avons sollicité l’étude de faisabilité de construction d’une nouvelle caserne, à Wellin, pour pouvoir desservir notre population qui a droit aussi à un service comme les autres habitants de la province.

Actuellement nos délais d’intervention sont supérieurs à 30 minutes, dans certains coins de nos communes reculées, et c’est inacceptable."