Le projet d'usine de frites Clarebout à Frameries inquiète les riverains

Avant de pouvoir s'exprimer, les citoyens ont écouté une présentation du projet industriel. Un représentant de Clarebout a donné notamment quelques chiffres: entre 300 et 500 millions d'euros d'investissement, entre 300 et 500 emplois qui pourraient être créés, une production maximale de 2800 tonnes de produits finis par jour... En matière d'environnement, Clarebout annonce une série de dispositions pour limiter au maximum les nuisances, qu'il s'agisse du bruit, des odeurs, des eaux usées, du charroi...

L'usine Clarebout de Frameries serait plus grande que celle de Warneton - © RTBF

Mais toutes ces explications n'ont pas semblé apaiser les nombreuses inquiétudes des personnes présentes dans la salle. Ils ont évoqué différentes problématiques: le trafic des camions, les grandes quantités d'eau qui seront utilisées et traitées, les odeurs... Dans la salle, beaucoup de voisins proches du site. Parmi eux, plusieurs couples qui ont entrepris la construction de nouvelles maisons. C'est le cas de Nathalie Trevisan: "on est assez déçus de l'attitude de la commune qui en 2016 nous dit que ce ne sera que des hangars et qui un peu moins de trois ans plus tard, après les élections communales, nous annonce que ce sera une usine en plus...". Le bourgmestre de Frameries, Jean-Marc Dupont (PS) a répondu à ces riverains: "Je comprends parfaitement ces personnes mais leurs terrains sont en lisière d'une zone industrielle qui est en toute hypothèse destinée à accueillir des entreprises". Quant à l'intitulé du zoning du Crachet comme zone d'artisanat et de services, le bourgmestre explique qu'il s'agit du zoning en face du Pass mais pas de celui où Clarebout voudrait construire son usine. "De ce côté-là, ce sont bien des terrains industriels", précise-t-il.

"Ma maison est à 60 mètres des terrains de Clarebout"

Ce qui effraie les riverains, c'est ce qu'ils ont appris des relations difficiles que Clarebout a connues avec les riverains de son usine de Comines-Warneton. Histoire de vérifier la situation par eux-mêmes, quelques habitants de Frameries sont allés voir jusque-là. Parmi eux, Bérengère Huygen, elle raconte ce qu'elle a découvert là-bas: "de la graisse sur les chassis, sur les vitres, sur les voitures - même les produits industriels ne peuvent pas l'enlever - et les odeurs qui se répercutent à plusieurs km. Il ne faut pas croire que seules les maisons les plus proches sont impactées".