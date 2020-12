Le producteur de foie gras Upignac s’adapte et innove pour traverser la crise

Pour l’entreprise Upignac, le mois de décembre représente en temps normal 40% du chiffre d’affaires annuel. Cette année, les restaurants sont fermés, les fêtes de fin d’année se feront en tout petit comité : le contexte est loin d’être idéal pour la vente de foie gras.

“On voit deux tendances différentes”, explique Thibault Petit, directeur d’Upignac. “En grande distribution, les ventes sont plutôt en hausse. Mais à l’inverse, pour tout ce qui est Horeca, il y a une forte baisse des commandes puisque tout est fermé. Depuis une dizaine de jours, on voit tout de même un regain de demandes venant des restaurants qui mettent en place un service traiteur. On verra bien si ça permettra de compenser une partie de la perte des mois précédents.”

Cette année, moitié moins d’intérimaires a été engagée pour la période de fête. La production de foie gras a aussi été légèrement revue à la baisse."Traditionnellement, on nous demandait des morceaux de 400, 500 grammes de foie gras. Cette année, on ne vend pas grand-chose au-delà de 200, 300 grammes, mais c’est assez logique."

Alors, le maître mot aujourd’hui chez Upignac, c’est l’adaptation. Click and collect, vente via l’eshop, restaurant transformé temporairement en cave à vin : l’entreprise familiale sort de ses habitudes pour rester à flot. "L’impact de la crise sanitaire sur notre chiffre d’affaires ? C’est encore trop tôt pour le savoir ! Revenez dans trois semaines et je vous dirai quoi ! Pour le moment je n’en sais rien. Les chiffres changent d’une semaine à l’autre, vraiment", explique Thibault Petit.

L’entrepreneur namurois conclut : "La période est compliquée. Il faut être flexible, créatif : c’est le cas pour toutes les entreprises." Et à Upignac, c’est en famille qu’on réfléchit à la bonne direction à prendre, pour traverser le plus sereinement possible cette année 2020.