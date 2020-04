Le principe des droits d'auteur rappelé à des DJs après des sets sur les réseaux sociaux

Depuis le début du confinement, de nombreux DJs réalisent des prestations en direct sur les réseaux sociaux. Il peut s’agir de professionnels, d’amateurs ou même de débutants. Les circonstances font en effet parfois naître des vocations chez certains.

Ces sets en ligne visent à divertir, à réconforter ou à encourager. Mais les bonnes intentions ne dispensent pas de respecter les règles relatives à la diffusion publique de musiques. Plusieurs DJs viennent ainsi de se voir rappeler l’existence des droits d’auteur.

DJ occasionnel, le Theutois André Pittoni a diffusé trois sets en direct sur Facebook, puis est tombée dans sa boîte mail une lettre du géant du disque Warner Music : "Elle disait que la musique que je passais appartenait en partie à Warner Music. J’ai répondu sur ma page Facebook, en précisant bien que je passais de la musique non pas avec des intentions commerciales mais pour divertir les gens. Et je crois que ça plaît aux gens. Je pense que c’est disproportionné dans le contexte actuel du confinement. Moi, je vois des sets de David Guetta, de Martin Garrix, est-ce que, eux, on leur envoie des avertissements comme on vient d’en envoyer à moi et à d’autres DJs ?"

Mais André Pittoni ne veut pas d’ennuis avec Warner Music : "Moi, j’ai décidé de mettre un terme, donc ce samedi, il n’y aura pas de set."

Des avertissements, des sets mis en sourdine ou coupés, le DJ liégeois Oli Soquette a déjà connu ça. Mais depuis le début du confinement, aucun souci : "Plusieurs personnes m’ont même posé la question : "Comment se fait-il que tu n’aies pas été coupé ?". Je leur ai dit : "Est-ce que c’est au petit bonheur la chance, est-ce que c’est dû au fait qu’on ne passe pas nécessairement des standards de majors ?". C’est vraiment très flou au niveau de la réglementation. Vous recevez une notification de Facebook qui vous dit : "Ce morceau ne vous appartient pas, vous ne pouvez pas le jouer.". Vous recevez un avertissement ou vous recevez le fait que votre vidéo est mise en sourdine. C’est très vaste en fait. Il y a aussi un pote qui fait un blind test géant tous les soirs qui, lui, a carrément reçu avertissement qu’il allait être banni un mois de Facebook s’il continuait."