Le premier "quartier sans tabac" de Wallonie sera instauré à Dison

La bourgmestre de Dison en a marre des mégots de cigarettes jetés sur la voie publique. La commune a pourtant investi dans une centaine de nouvelles poubelles avec des cendriers. Des cendriers portables ont d’ailleurs été offerts aux habitants. Mais pour la bourgmestre, ces initiatives n’ont rien changé. De nombreux mégots jonchent toujours le sol. En plus d’être des déchets polluants, ils font taches quand on parle de propreté des rues.

Cette interdiction devrait entrer en vigueur d’ici la fin de l’année prochaine. Cela concerna juste certains quartiers comme près des commerces, les endroits pour les enfants, etc. Le but étant d’éviter un quelconque danger et l’insalubrité.

C’est l’agent constatateur de la commune qui pourra dresser les procès-verbaux. La personne qui fume dans ces endroits interdits recevra donc une amende administrative. Le montant n’a pas encore été fixé.