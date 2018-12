"Le pouvoir et la beauté", une expo consacrée à l'histoire des Arenberg au M Museum-Leuven

Sur son cheval, pattes de devant dressées, un fier cavalier nous regarde. Ce tableau équestre d'un Arenberg peint par Van Dijck nous accueille dans l'expo, comme un hôte de prestige qui invite à la visite de son domaine. Et c'est un peu ça. En parcourant les salles, on découvre 230 oeuvres qui nous racontent une double histoire. Celle d'une famille noble qui durant cinq siècles s'est trouvée au plus près du pouvoir dans différents pays d'Europe. Mais aussi l'histoire d'une collection d'oeuvres qui n'ont cessé de témoigner de la grandeur et du prestige de la famille.

Les Arenberg étaient des Princes d'Empire allemands. Mais d'intelligents mariages ont fait d'eux des Européens puissants qui ne connaissaient plus les frontières. Au 16ème siècle, un mariage avec les de Croÿ leur ont ainsi permis d'inscrire leur nom dans l'histoire d'Heverlee, près de Louvain. L'ancien domaine est aujourd'hui la faculté des sciences de l'université de Louvain. Un passé historique qui a amené le Museum Leuven - en collaboration avec la fondation Arenberg - à monter cette exposition. Il a fallu pour cela réaliser un travail minutieux, pour retrouver les objets et les tableaux aujourd'hui éparpillés à travers le monde. Des pièces très rares parfois, comme cette partition manuscrite de Vivaldi ou encore une spendide "colcha", une courtepointe en soie brodée de soie, réalisée en Inde au 17ème siècle. Des tableaux de grands maîtres aussi, notamment deux Véronèse conservés à Vienne et restaurés pour l'exposition.