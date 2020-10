Le pont sur la Sambre a finalement été mis en place ce dimanche à Marchienne-au-Pont

Il a été posé avec un peu de retard, mais il est bien là : le nouveau pont reliant la N90 à la rue Georges Tourneur a été installé ce dimanche en fin de journée. Les travaux, très spectaculaires puisqu’il s’agissait de déposer au-dessus de la Sambre ce pont de 62 mètres de long et 350 tonnes, avaient débuté samedi matin. Une série de contretemps techniques ont stoppé le chantier durant de longues heures, mais tout s’est finalement bien terminé. Ce nouveau pont, financé par les fonds Feder, permettra de désenclaver cette zone de 40 hectares de Charleroi Porte Ouest afin d’y développer un pôle d’activités économiques.

L’installation est imposante. Le pont métallique de 350 tonnes a été soulevé par une grue. Il a pivoté autour de l’axe de la grue et, ensuite, une autre grue est venue le tirer depuis l’autre côté de la Sambre pour le poser précisément sur ses culées.



Rien n’était gagné à l’avance puisque l’opération a d’abord mal tourné. Des câbles ont cédé sur une des deux grues. La déception se lisait alors sur le visage de Damien Minette qui observait la scène avec un peu de tension. "Le pont a été fabriqué par l’entreprise TMI près d’Andenne.", lançait l’ingénieur du Service Public Wallonie. "Le pont est arrivé ici par morceaux, il a été assemblé et maintenant il faut le positionner." On a d’abord cru qu’il faudrait attendre le week-end prochain. Mais dimanche soir tout s’est arrangé.

Ce pont servira à désenclaver la zone économique qui prendra place des deux côtés de la Sambre. "Actuellement pour accéder à cette zone, il faut traverser tout Marchienne." Ce qui n’est pas imaginable vu les projets de développement sur cet ancien site industriel. Les sols doivent encore être dépollués et ensuite c’est notamment le futur stade du Sporting de Charleroi qui s’installera le long de la Sambre. Ce pont permettra de relier l’autre rive de la Sambre à la nationale 90.