Le Pont Collard reliant l'E411/A4 à la N90 vers Jambes est réhabilité

Le chantier de réhabilitation du Pont Collard, supportant la bretelle de sortie n°15 "Loyers" reliant l'E411/A4 à la N90, touche à sa fin, annonce jeudi la Société wallonne du financement des infrastructures (Sofico). Dès ce vendredi 17 septembre en fin de journée, soit deux mois plus tôt que prévu, la circulation s'effectuera à nouveau selon les conditions habituelles.

Ce chantier avait débuté le 15 mars dernier. Concrètement, "les travaux ont permis de réhabiliter le Pont Collard qui supporte la bretelle passant au-dessus de la N90 jusqu'à sa dalle de béton, y compris son étanchéité", explique la Sofico. Ils visaient également à réaménager des murs de soutènement (décapage des bétons et reconstruction) et le revêtement des deux rampes (E411/A4 vers N90 en direction de Jambes et N90 depuis Andenne vers E411/A4). Des glissières de sécurité ont par ailleurs été remplacées.