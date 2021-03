Le policier condamné dans l'affaire Mawda fait appel: il demande à être acquitté

Le policier à l’origine du coup de feu qui a tué la petite Mawda fait appel devant le Tribunal correctionnel de Mons. Il avait été condamné à un an de prison avec sursis. Il demandait l’acquittement. Le parquet fait aussi appel contre le passeur présumé. Celui-ci avait été acquitté.

Le procès dans le dossier Mawda n’est donc pas terminé. Le 12 février dernier, le Tribunal correctionnel de Mons rendait son jugement. Le policier à l’origine du coup de feu qui avait entraîné la mort de Mawda était condamné à un an de prison avec sursis. Un jugement pas acceptable pour le policier qui a donc décidé de faire appel. "Mon client demande à être acquitté de cette infraction", précise Me Laurent Kennes, l’avocat du policier. "Il existe un droit d’interjeter appel et mon client exerce ce droit". Pour rappel, au cours du procès, le policier a toujours expliqué que son intention première était de tirer dans les pneus de la camionnette transportant les migrants afin de l’intercepter. Ce serait un coup de volant qui l’aurait désarçonné et le coup de feu serait donc parti accidentellement.

Dans son jugement, le Tribunal correctionnel de Mons reconnaissait la faute du policier. Un jugement que réfute Me Laurent Kennes. "Nous contestons la faute d’une part. D’autre part, nous contestons aussi le fait qu’il y ait le prononcé d’une peine dans un dossier comme celui-là. C’est un homme qui est brisé, qui a été suivi pendant deux ans par un psychiatre. A quoi cela sert qu’il soit condamné à un an de prison ? On veut le punir pour cet acte, or je pense que cela, ce n’est pas la bonne réponse à apporter par rapport à la situation à laquelle il a été confronté".

Dans sa plaidoirie devant la justice montoise, Me Laurent Kennes a également soutenu que la formation reçue par son client ne lui permettait pas de savoir comment agir dans ce type de situation. Un argument battu en brèche par la justice montoise qui, dans son jugement, estimait qu’il n’y a aucune proportionnalité entre le danger que représentait la camionnette et le risque pris par le policier en sortant son arme. L’absence de formation n’est pas de nature à excuser le policier qui n’aurait pas dû en pareilles circonstances sortir son arme. Concernant l’absence de formation, cela aurait dû inciter le policier à d’autant plus de prudence.

Pour Me Laurent Kennes, "personne ne lui a jamais appris qu’il ne fallait pas tirer dans les pneus d’un véhicule dans ces circonstances-là". Selon Me Kennes, les critères selon lesquels un policier peut tirer dans les pneus d’un véhicule sont "flous". "Venir faire porter la faute du décès de cette petite fille alors même qu’il y avait un ensemble d’éléments que mon client ne pouvait pas connaître comme le fait que la petite fille se trouvait à l’avant du véhicule, le fait qu’il y a eu un coup de volant lors de la course-poursuite qui l’a dès lors désarçonné, etc. ne pas tenir compte de l’ensemble de ces circonstances et dire que parce qu’il y a eu un mort, donc mon client est responsable, je pense que ce n’est pas un critère raisonnable", explique Me Laurent Kennes.

Pour Me Selma Benkhelifa, l’avocate des parents de Mawda, c’est une nouvelle "extrêmement pénible" à vivre pour ses clients. "Un procès en appel ce sont tous les débats qui recommencent à zéro", précise l’avocate. "Cela avait déjà été extrêmement difficile durant les trois jours de procès de revivre tous les évènements tragiques de cette nuit-là et là ils vont devoir revivre tout cela. C’est aussi difficile de comprendre pourquoi ce policier qui, finalement a reçu une mesure de faveur c’est-à-dire un sursis et qu’il n’ira donc pas en prison, va quand même en appel".

Selon Me Laurent Kennes, son client en aurait d’ailleurs pris la mesure : "La seule chose auquel mon client a beaucoup pensé ce sont les conséquences de devoir recommencer tout cela et ce, y compris pour la famille de Mawda. C’est dommage que le jugement n’ait pas été plus loin parce que si c’était le cas, nous n’aurions pas dû recommencer".

Concernant l’argument du manque de formation du policier, Me Selma Benlhelifa dit ne pas comprendre. "J’entends bien l’argument de la formation mais j’estime que le policier pourrait tout à fait entamer un procès au civil contre l’Etat belge s’il estime avoir été mal formé et que ça lui a donc causé un dommage. Ici, son adversaire dans ce procès, ce sont les parents de Mawda. Ils n’y sont pour rien si le policier a été mal formé. Cependant, ce sont eux qui vont devoir subir ce procès alors que le policier ne leur reproche rien. Je trouve que cette attitude est d’ailleurs en totale contradiction avec les regrets que le policier disait ressentir lors du procès".

Le parquet en appel

Autre fait marquant, le parquet de Mons a également décidé d’aller en appel contra la décision du Tribunal correctionnel de Mons. Dans son jugement, il avait acquitté le passeur présumé. Le Ministère public avait pourtant requis une peine de sept ans de prison. Le passeur présumé avait finalement été acquitté. Enfin, troisième prévenu dans ce dossier, le chauffeur de la camionnette transportant avait par ailleurs été condamné à quatre ans de prison ferme. Ses avocats Me Thomas Gillis et Me Dimitri De Beco ont indiqué ne pas vouloir faire appel de cette décision.