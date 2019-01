Le pôle Formation et Emploi Technicity.brussels entre dans sa dernière phase

Technicity.brussels, premier pôle Formation et Emploi à voir le jour en région bruxelloise, a été présenté mercredi, rue de la recherche à Anderlecht, en présence du ministre régional de l'Emploi et de la Formation Didier Gosuin, du ministre-président du gouvernement bruxellois Rudi Vervoort et du ministre Didier Reynders en charge de Beliris. Le projet entre dans sa dernière ligne droite avec le lancement de l'aménagement intérieur de l'espace et la mise en place des infrastructures techniques et pédagogiques nécessaires aux activités de formation et d'emploi.

Le bâtiment se composera de deux parties. À l'avant, il hébergera bureaux, salles informatiques, salles de réunion et cafétéria, dans un ensemble au standard basse énergie. À l'arrière, les ateliers et salles de cours sont construits dans un style industriel.

Ce complexe moderne vise à faciliter l'apprentissage en déployant une approche urbanistique ouverte. Ses salles de cours en mezzanine auront une vue directe sur les ateliers. Le site accueillera des formations d'ascensoriste, électricien, électromécanicien, soudeur ou encore dessinateur industriel.

Un montant de 10,2 millions d'euros pour les études et les travaux a été investi pour ce projet réalisé par Beliris en partenariat avec le bureau d'architectes Burtonboy et l'entreprise Koeckelberg.

Le site est situé à proximité du métro, du train, d'un park & ride et de l'autoroute. Un parking vélo couvert de 28 places et des places réservées au co-voiturage sont encore prévues pour faciliter l'accessibilité du site.

Les pôles dédiés aux secteurs technologies de l'information et de la communication, transport et logistique seront les prochains à être opérationnels. Un pôle dédié aux métiers de la construction, également en pénurie, a également été inscrit au programme de Beliris en 2018.