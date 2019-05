Le point le plus haut de la région Bruxelloise se trouve en forêt de Soignes

Quel est le point culminant de la Région bruxelloise ? Contrairement à ce que les Bruxellois pensent généralement, le point le plus haut la région Bruxelloise n’est pas L’Altitude 100 à Forest. Le toit de Bruxelles se cache plutôt au centre de la forêt de Soignes, dans la commune d’Uccle.

Sous les feuillages des arbres, une légère montée nous amène doucement sur la Drève des Deux Montages à, 127,5 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cela en fait le point le plus haut de toute la région Bruxelloise. Quand nous leur apprenons cette information, les promeneurs rencontrés sur le chemin sont surpris. Peu ont l’impression d’avoir grimpé pour arriver ici.

« Ce n’est pas un sommet, c’est un plateau », explique Willy Van de Velde, garde forestier à Bruxelles Environnement. « C’est un plateau qui est bordé de part et d’autre par deux vallons importants, le vallon de la source laineuse au nord et le vallon du Vuylbeek au sud. Autour de ce plateau, il y a des pentes et des vallons plus ou moins profond », continue le garde forestier.

Un relief gardé intact

La forêt de Soignes est découpée en quatre sous-bassins. Ces vallées ont été formées il y a des millions d’années lors du retrait de la mer. Ce processus d’érosion a continué au cours des glaciations. Le relief est resté inchangé depuis la dernière ère glaciaire, il y a 10.000 ans. L’homme n'a jamais interféré, raconte Willy Van de Velde « les 4600 hectares de forêt de Soignes de cette portion bruxelloise n’ont jamais connu l’agriculture ni aucune autre affectation que la forêt. Cela a permis de garder intact le relief préhistorique glaciaire ».

Cet endroit est situé au croisement de la Drève de Lorraine et de la Drève des deux Montagnes. Coordonnées géographiques : 50.781056 / 4.393395