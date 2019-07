Le point commun entre Ban Ki-moon, Erdogan, Poutine et Barack Obama? Leur montre vient de Genval!

C’est Charles Michel qui leur a offert. Depuis trois ans, la micro-marque brabançonne Gavox est le fournisseur officiel de la chancellerie du Premier Ministre. Une belle vitrine pour ce projet porté à bout de bras par un seul homme Michael Happé.

Cet entrepreneur, installé au bord du lac de Genval, a déjà commercialisé des modèles différents, répartis en huit collections.

Il s’agit d’une montre mécanique haut de gamme, dont Michael Happé accepte de nous livrer quelques secrets : "La création d’une montre commence par une question : 'A qui s’adresse-t-elle ?' Là-dessus, je vais chercher un mouvement, qui a des fonctions propres à ce métier. Ensuite, je vais dessiner tout ça sur mon ordinateur, en 2D. Puis, je contacte différents fournisseurs (pour le boîtier, le cadran, les aiguilles, le verre, les boutons-poussoirs, le bracelet…). Mais, étant donné que je suis une micro-marque, je ne vends qu’en direct. Je me permets donc de faire une série de choses extrêmement bien étudiées, ergonomiques. Il s’agit vraiment de rechercher le meilleur et cela prend du temps".

Une montre prend à peu près deux ans, de la conception à la réalisation. "Moi, poursuit Michael Happé, mes montres me parlent ! Je les aime car je les fais avec une idée derrière la tête […] Et je suis sûr que d’autres personnes vont découvrir mes créations, et cette idée me fait fort plaisir !"