Le plus grand parc photovoltaïque de Wallonie se trouve à Tertre

Le plus grand parc photovoltaïque de Wallonie (à ce jour) a été inauguré ce mercredi. Situé à Tertre, dans l’entité de Saint-Ghislain, il est installé sur un terrain de 9 hectares. La parcelle se trouve proximité de l’aérodrome de Saint-Ghislain, dans un quartier de type résidentiel. De la rue, on aperçoit les alignements de panneaux noirs mais il faut une photo aérienne pour prendre conscience de l’étendue du parc. 9 hectares, soit l’équivalent de plus de 12 terrains de football.

De l’énergie renouvelable plutôt que de l’immobilier

L'électricité produite est vendue à un fournisseur - © Tomas Hoste Photography

En général, ce type de projet est développé sur des terrains à faible valeur ajoutée : anciens terrains industriels, zones impropres à l’agriculture ou à la construction immobilière. Mais le cas de Tertre est un contre-exemple. Il s’agit de terrain à bâtir, la société Gallée aurait pu y développer un projet immobilier mais Edouard Gallée se dit convaincu par l’urgence climatique et par l’importance de "faire les premiers pas". D’autres investisseurs suivront-ils cet exemple ? Le gouvernement wallon le souhaite. Philippe Henri (Ecolo), Ministre de l’Energie explique qu'"on va devoir développer de gros projets et pas uniquement des initiatives individuelles, citoyennes ou d’entreprises, pour qu’on ait vraiment un développement de l’ambition que nous voulons atteindre, c’est-à-dire à terme uniquement de l’énergie renouvelable. Et là on a encore beaucoup de chemin à parcourir". Le parc photovoltaïque de Tertre représente un investissement d’environ 5 millions d’euros.