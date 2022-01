Le piétonnier de Marche-en-Famenne fait peau neuve

Marche-en-Famenne est l'une des premières villes de la province à s'être doté d'un piétonnier. C'était à la fin des années 80. Aujourd'hui il est temps de penser à rénover ce piétonnier et ce sera chose faite d'ici à la fin de l'année. Un nouveau revêtement, un mobilier urbain moderne, des lampes Led et des parkings repensés, comme l'explique le Premier Echevin de la Ville de Marche, Nicolas Grégoire :

"Le parking fonctionnera un peu différemment. Nous passerons de 23 places de parking actuellement, à un peu moins de place en été, pour faire place à davantage d'espace public. Un fonctionnement qui devrait contenter tous les usagers de ce piétonnier.

Il s'agit de la Place Albert 1er, de la rue des Dentelières, rue Saint Laurent, rue des Savoyards, en fait tout l'espace piétonnier que l'on connait dans le centre ville. Et l'objectif est de renouveler notre centre ville, y apporter une touche de modernité, pour le rendre plus attrayant et inciter le visiteur à venir s'y promener."