Le "peuple" de Tomorrowland communie dans le fantasme d'une mondialisation fraternelle

C'est une étude réalisée par des chercheurs de l'université de Namur qui le montre : le grand festival belge de musique électronique Tomorrowland, qui se tiendra à partir de ce vendredi 20 juillet, est une bulle utopique, un moment suspendu, un lieu hors du monde, où l'humanité tout entière fraternise.

"La première chose qui frappe, explique Julie Masset, coordinatrice de cette étude, ce sont les déguisements. Vous croisez des superhéros, des figures de dessins animés, des sadomasochistes... C'est enfantin et transgressif à la fois. Très carnavalesque. Mais la catégorie la plus nombreuse, ce sont les festivaliers patriotes qui arborent les couleurs nationales. Les drapeaux sont partout et permettent d'identifier immédiatement la nationalité des spectateurs." Lors des dernières éditions, ce sont pas moins de 120 nations différentes qui étaient représentées.

Mais loin de séparer ou de diviser les nations, les déguisements joueraient plutôt un rôle désinhibiteur et contribueraient à rapprocher les festivaliers. "On observe des comportements inhabituels : des inconnus qui se tapent dans les mains, qui s'enlacent spontanément. L'organisation stimule ce type de comportements par des messages d'union diffusés sur les écrans géants. Le discours des DJs aussi invitent à faire connaissance avec son voisin, à se prendre par la main, etc."

Peace and love mais pas contestataire

Un côté "peace and love" qui ne va pas sans rappeler les grands rassemblements musicaux de la fin des années 60', comme les festivals de Woodstock ou de l'Ile de Wight. D'ailleurs un accessoire très répandu à Tomorrowland est la couronne de fleurs sur la tête des festivalières et les robes hippies. "La différence, nuance Julie Masset, c'est qu'on ne perçoit aucune idéologie contestataire à Tomorrowland. Au contraire, le festival est très ancré dans la société de consommation."

Il serait plutôt un espace de ré-enchantement, un Disneyland pour adultes dans une société post-moderne vidée de la plupart de ses idéaux. A Tomorrowland, les festivaliers communient dans l'illusion d'une fraternité mondiale. "Ici, a déclaré un des festivaliers aux chercheurs, il n'y a qu'une religion : la musique de Tomorrowland."

Et dans la plaine de Boom, la bonne parole est délivrée par des disc-jokeys.