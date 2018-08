Le Petit Train à Vapeur de Forest: "Tout est miniature, sauf le conducteur qui est à taille humaine"

Un petit tour en train à vapeur, ça vous dit? Un train miniature, reproduit à l'échelle 1/8. Des locomotives d'un autre temps. C'est ce que propose depuis une trentaine d'années le Petit Train à Vapeur de Forest, dans le parc du Bempt. Une quinzaine de bénévoles fait tourner leurs machines sur un circuit de 2 kilomètres et demi de voies. Enfants et adultes peuvent embarquer. Cette semaine, 200 enfants des plaines de jeux de la ville de Bruxelles et de Forest ont fait un petit plongeon dans le temps.

" Comme un vrai réseau ferroviaire"

Accroupi devant sa locomotive, Michel Goussu la remplit de charbon: "Tout est miniature, une petite pelle, un petit charbon, un petit foyer, tout est à l'échelle sauf le conducteur qui malheureusement est à taille humaine". Ce Parisien vient faire rouler sa maquette ici à Forest. Sa locomotive circulait dans le Nord de l'Angleterre au début du 20ième siècle: "Ces machines avaient de très grandes roues parce que pour aller vite, à l'époque de la vapeur, la seule chose que l'on pouvait faire, c'était d'avoir des roues de plus en plus grandes".

La locomotive est prête. Intrigués, les passagers embarquent. Une dizaine d'enfants enfourche le petit train. Ils écoutent les consignes, "Les mains sur les genoux" et ils attendent le signal. André De Mol, bénévole explique:"Quand la barrette là sera levée, il pourra partir. Il y a quelqu'un dans la cabine qui joue avec toutes les manettes pour les signalisations. C'est comme un vrai réseau ferroviaire".

C'est le départ, le petit train s'élance. A l'avant, il y a Sophia, presque 5 ans, qui a un sourire jusqu'aux oreilles: "C'est très chouette, il y a des canards là bas, on peut visiter, c'est trop chouette".