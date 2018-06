Le personnel de la ville de Namur a arrêté le travail pendant une heure ce matin

A l'appel de la CGSP, une partie des fonctionnaires de la ville de Namur a arrêté le travail ce jeudi matin. Ils réclament une augmentation de salaire de 1%, une prime de fin d'année de 300 euros et plus de chèques-repas. Environ 150 agents communaux ont manifesté devant l'hôtel de ville entre 9h et 10h, avant de reprendre le travail. Les guichets des services à la population sont restés ouverts pendant la manifestation, mais ils ont pris un peu de retard.

Le Bourgmestre Maxime Prévot se montre très ferme face à ces revendications : "nous avons déjà beaucoup fait pour le personnel ces dernières années. Ce n'est pas négociable en l'état actuel des choses."