Le permis pour le déménagement de la billetterie du Domaine des Grottes de Han est refusé

Les grottes souhaitent que leur billetterie quitte le centre de Han-sur-Lesse pour s’implanter à l’entrée du domaine. Mais le collège de Rochefort a rendu un avis négatif : la billetterie ne correspond pas aux normes établies pour cette zone d’habitat.

Corine Mullens, bourgmestre faisant fonction de Rochefort. "Il faut savoir qu’en zone d’habitat il peut y avoir des aménagements touristiques mais à certaines conditions bien précises. Il faut respecter le bâti actuel ainsi que le voisinage. Le bâtiment, tel qu’il est actuellement dessiné, fait plus de 11 mètres de long et plus de 400 mètres carrés au sol. C’est un bâtiment énorme et il ne rentre absolument pas dans le cadre bâti actuel".

Un autre élément motive la décision du collège communal

"L’étude d’incidence précise qu’il faut laisser au centre du village une activité phare avec vitrine, explique Corine Mullens. Donc, nous considérons que cette billetterie pourrait rester au centre de Han-sur-Lesse. Notre but est de conserver une activité pour les commerçants et qu’il continue à y avoir de la vie en tenant compte des préoccupations de ces mêmes commerçants".

En revanche, la commune n’est pas opposée au départ du tram et du safari du centre de Han -sur- Lesse ce qui permettrait de diminuer les files et fluidifier la circulation.