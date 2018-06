Le père de Cyril a refusé de parler au premier ministre lors des funérailles: "Là où il faut agir, c'est en prison"

Plusieurs centaines de personnes ont rendu hommage lundi à Vottem à Cyril Vangriecken, l'étudiant de 22 ans assassiné le 29 mai avec deux policières lors de l'attaque revendiquée par le groupe Etat islamique.

Le père de Cyril Vangriecken s'est ensuite exprimé pour la première fois face caméra, quelques heures seulement après l'enterrement de son fils.

Quand il en parle de son fils, c'est avec émotion. Pourtant au fond de lui, Daniel Vangriecken a beaucoup de colère, une colère qu'il tient aujourd'hui à surpasser pour qu'un tel drame ne se reproduise plus: "On en veut quand même à notre gouvernement, c'est eux qui font les lois, on envoie les jeunes en prison pour des bêtes délits, ils ressortent de là, ils font des crimes. C'est là où il faut agir, c'est en prison. Les policiers et les gardiens doivent être mieux formés".

Selon lui, le gouvernement est clairement responsable de la mort de son fils.

"C'est un homme qui n'aurait jamais dû être relâché, il ne rentrait pas à l'heure de ses congés. On dit "il est sorti 14 fois, et il n'y a pas eu de problème". Mais à la 15ème fois, il a tué mon fils. Pour moi, c'est scandaleux et je leur en veux."

Lorsque le premier ministre Charles Michel et le ministre de l'intérieur sont arrivés à l'enterrement ce matin, il n'a d'ailleurs pas voulu leur parler. "J'ai de la rancoeur envers eux: ils viennent après les faits. C'est avant qu'il fallait réagir."