Le pénis "qui a fait connaître Saint-Gilles au-delà des océans" a été recouvert

Apparu fin septembre 2016 sur un mur aveugle de l'avenue du Parc, le désormais célèbre "zizi de Saint-Gilles" vient de disparaître, recouvert d'une couche de peinture blanche.

La fresque avait eu tellement de succès qu'elle avait fait l'objet de nombreux sujets dans la presse, belge mais aussi étrangère (notamment de Quotidien) et avait suscité la naissance du collectif "Touche pas à mon zizi" qui avait recueilli des milliers de signatures afin de convaincre le bourgmestre Saint-Gilles Charles Picqué (PS) de ne pas effacer la fresque.

Les autorités saint-gilloises avaient ainsi abouti à la conclusion d'un accord avec le propriétaire pour une autorisation temporaire d'une année. "Il s'agit d'une oeuvre temporaire, estimait Charles Picqué. Avec les pluies d'automne et l'hiver, la qualité de la fresque va se détériorer et on ne verra plus le pénis dans quelques mois. Ainsi, tout le monde sera d'accord et y trouvera son compte."

Le cdH, dans l'opposition, militait par contre depuis le premier jour pour l'effacement de la fresque.

Quant au propriétaire, il évoquait une question financière et disait ne pouvoir effacer l'oeuvre sans soutien de la commune. Nous n'avons pas pu le joindre pour savoir les détails de cet effacement, mais le président du CPAS Jean Spinette a mis en doute que l'initiative vienne de la Ville, mettant en évidence l'attrait touristique de cette fresque: "Je n’ai pas l’impression que cette initiative vienne de l’Hôtel de ville. Je partage l’opinion de Catherine Morenville (conseillère communale à Saint-Gilles, NDLR), cette candide blancheur qui met un voile pudique sur celui qui a fait connaître Saint-Gilles au delà des océans ne va pas durer longtemps. Il avait dépassé en efficacité les plus gros budgets en matière de City marketing".