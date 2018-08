Le Pavillon chinois de Laeken en mauvais état

Depuis 2013...

Six ans, c'est le nombre d'années qu'il a fallu attendre avant que des travaux commencent pour la restauration du Pavillon chinois et de la Tour japonaise de Laeken. L'histoire débute en 2013. Nathalie Vandeperre, conservatrice aux musées d’Extrême-Orient, arrive au Pavillon chinois comme chaque matin. C'est un choc : les décorations sur le toit du pavillon menacent de s’effondrer après une nuit de tempête. Le Pavillon est directement fermé au public. Le personnel est évacué. La Régie des Bâtiments décide de clôturer le pavillon par mesures de sécurité. Des travaux d'urgence commencent : retirer les décorations qui penchent dangereusement, stabiliser le balcon avec des échafaudages et condamner les portes et fenêtres pour éviter le vandalisme.

Le personnel des musées d’Extrême-Orient vide les sites et entrepose les collections au Cinquantenaire jusqu'en 2015. À cette date, c'est officiellement la Régie des Bâtiments qui reprend les clés du Pavillon chinois et de la Tour japonaise. Des études sont mises en place. Le cahier de charge de la Tour japonaise a été publié et attend l'accord de la Direction des Monuments et des Sites. Le cahier de charge du Pavillon chinois est en cours.

Les travaux des deux bâtiments devraient commencer au début de l'année 2019. Les travaux de la Tour japonaise dureront un an car il s'agit surtout de consolider la base de la tour. Les travaux du Pavillon chinois consisteront en de la pure restauration. Exigeant un grand nombre de disciplines différentes, la restauration durera deux ans.