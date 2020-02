Le pavillon belge de l'Exposition universelle de Milan reprend vie sur la Citadelle de Namur

Patrick Genard, l'architecte de ce pavillon, est un Namurois devenu catalan depuis de très nombreuses années. Son bureau d'architecture est basé à Barcelone. Malgré tout, il suit ce chantier de très près. Et il était à Namur mercredi pour une réunion de suivi.

Pour lui, voir revivre son pavillon dans l'écrin de l'Esplanade de la Citadelle, c'est vraiment parfait ! "A Milan, on avait recréé autour du pavillon une espèce de maquette de paysage belge. Mais ici, pas besoin ! Il y a des arbres fantastiques, le tout devant le théâtre… On imagine mal un autre endroit pour reconstruire un pavillon tel que celui-là. C’est vraiment l’adéquation parfaite entre le bâtiment et son environnement. Je ne pouvais rêver mieux !"

Si tout va bien, le pavillon sera complètement remonté pour le mois de mai. La Ville devra ensuite relancer un marché public pour l'aménagement intérieur.