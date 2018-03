Le patron de l'aéroport de Charleroi préssenti comme président des Lacs de l'Eau d'Heure

Un nouveau président pour les Lacs de l'Eau d'Heure. Jean-Jacques Cloquet, le patron de l'aéroport de Charleroi devrait devenir le nouveau président du conseil d'administration de l'asbl qui gère le site touristique. Le gouvernement wallon devrait donner son feu vert ce jeudi. Jean-Jacques Cloquet va devoir redresser la barre après le rapport de l'inspection des finances qui pointait de nombreux dysfonctionnements dans la gestion de l'association. Des utilisations louches de cartes de crédit, des marchés publics pas tout à fait réglos notamment. Le nettoyage est lancé. Mais Le patron de l'aéroport ne veut pas débarquer en chevalier blanc. Un atterrissage en douceur pour "construire l'avenir et travailler avec une bonne gouvernance", nous explique-t-il.



Pas choisi par hasard.

Jean-Jacques Cloquet peut se vanter d'une bonne gestion et d'une efficacité à l'aéroport de Charleroi. "Le barrage de l'Eau d'Heure c'est un peu mon jardin. Je les connais depuis le début et beaucoup de synergies sont possibles avec l'aéroport et modestement je crois que tout le monde sait que quand je peux m'engager pour ma région, je suis fier et je fais le maximum. Je crois aussi que je découvrirai une équipe qui sera dans le même état d'esprit."

Jean-Jacques Cloquet c'est aussi une personnalité apolitique qui ne dépend pas d'un parti. Une indépendance nécessaire pour calmer le jeu aux Lacs de l'Eau d'Heure.